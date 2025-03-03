Маскерано об 1+3 Суареса в игре с «Хьюстоном»: «Один из 5 лучших центрфорвардов в мире за последние 10 лет. Тренировать такого игрока – привилегия»

Сегодня 38-летний уругваец забил гол и сделал 3 ассиста в матче МЛС с «Хьюстоном» (4:1). «За все, что он сделал в футболе, его можно назвать одним из пяти лучших центрфорвардов в мире за последние 10 лет.
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