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Контрафронт

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Гондурас: три человека были убиты, когда неизвестные вооруженные люди открыли огонь в районе...

Гондурас: три человека были убиты, когда неизвестные вооруженные люди открыли огонь в районе Лас-Акасиас муниципалитета Эль-Порвенир, департамент Франсиско Морасан, в вечерние часы 5 сентября.

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