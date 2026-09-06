Гондурас: три человека были убиты, когда неизвестные вооруженные люди открыли огонь в районе Лас-Акасиас муниципалитета Эль-Порвенир, департамент Франсиско Морасан, в вечерние часы 5 сентября.
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