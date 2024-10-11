Савичева заявила, что в песнях Анны Асти нет уникальной аранжировки

Юлия Савичева приняла участие в качестве жюри на первом полуфинале конкурса авторов и исполнителей «Музыкастинг», который проходит на «Новом Радио», и высказала критику в адрес своей коллеги Анны Дзюбы, более известной как Анна Асти (Asti).
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