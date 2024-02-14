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Крупные украинские блогеры отключают комментарии к публикациям о ситуации в Авдеевке из-за роста негатива со стороны рядовых украинцев

Крупные украинские блогеры отключают комментарии к публикациям о ситуации в Авдеевке из-за роста негатива со стороны рядовых украинцев

На Украине реагируют на сообщения о выходе российской армии к Индустриальному проспекту Авдеевки. Выход к нему разрезал гарнизон ВСУ в городе на две части, для «северной» из которых основной территорией обороны является коксохимический завод, а для «южной» - 9-й квартал, так как в нём есть «господствующие высоты» в виде многоэтажек.

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