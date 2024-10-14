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Как избавиться от варикоза: 20 практических рекомендаций

Как избавиться от варикоза: 20 практических рекомендаций

Варикозное расширение вен в первую очередь возникает из-за проблем с печенью. Также развитию варикоза способствует малоподвижный образ жизни, поднятие тяжестей, избыточный вес, ношение тесной обуви и одежды, беременность.

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