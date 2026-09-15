Probe into murder of babies by nurse finds at least 3 could have lived

A statutory inquiry into how a British neonatal nurse was able to kill and injure 14 infants blamed "dysfunctional" hospital management and governance.
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