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Минск, метель, саммит: лидеры ОДКБ обсудили «неудовлетворенного члена»

Минск, метель, саммит: лидеры ОДКБ обсудили «неудовлетворенного члена»

Саммит ОДКБ в Минске получился немногословным и снежным. Несмотря на сложную геополитическую обстановку и внутренние проблемы блока, связанные с публичным демаршем Армении, официальная часть встречи продлилась менее двух часов, после чего Александр Лукашенко поспешил пригласить коллег на чаепитие: «Не все ж на голодный желудок работать».

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