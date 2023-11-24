Минск, метель, саммит: лидеры ОДКБ обсудили «неудовлетворенного члена»

Саммит ОДКБ в Минске получился немногословным и снежным. Несмотря на сложную геополитическую обстановку и внутренние проблемы блока, связанные с публичным демаршем Армении, официальная часть встречи продлилась менее двух часов, после чего Александр Лукашенко поспешил пригласить коллег на чаепитие: «Не все ж на голодный желудок работать».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии