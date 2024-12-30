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  • ninikooo Митусова
    Пусть на своей родине делают , что им нравится. Еще бы и лоббистов с ним депортировать.Намаз в магазине
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Это что такое и кому он там поклоняется? Это не верующий а извращенец. Его изолировать надо от общества и отправить н...Намаз в магазине

Пираты, говоришь?

Пираты, говоришь?

Что тут у нас на горизонте? Йо-хо-хо! Это же пираты!Что? Каперы? А состояние войны объявлено? Нет? А каперская лицензия у них есть? Тоже нет? Ну тогда какие они каперы? Они – пираты!Если кто не понял, то я про захват финнами приписанного к Гонконгу (по другим сведениям – к островам Кука) судна «Eagle S» с грузом российской нефти.

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