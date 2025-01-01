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Шор: сделаю всё для единого экономического пространства постсоветских стран

Шор: сделаю всё для единого экономического пространства постсоветских стран

Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор по случаю Нового года обратился к жителям Молдавии и других постсоветских стран и пожелал государствам восстановить единое экономическое и политическое пространство.

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