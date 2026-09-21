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Отечественный бренд Volga установил рекорд продаж — 608 машин за август. Но чтобы выполнить план, нужно продавать по 6000 машин в месяц

Отечественный бренд Volga установил рекорд продаж — 608 машин за август. Но чтобы выполнить план, нужно продавать по 6000 машин в месяц

Ранее бренд рассчитывал продать до конца года 25 тыс. машин, а пока продано менее 1200 единиц Новый автомобильный бренд Volga установил месячный рекорд продаж в России.

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