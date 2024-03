Забавный трейлер запуска выживалки с зомби Welcome to ParadiZe Разработчик Eko Software вм...

Забавный трейлер запуска выживалки с зомби Welcome to ParadiZeРазработчик Eko Software вместе с издателем Nacon выпустили забавный трейлер, чтобы отметить релиз выживалки с зомби Welcome to ParadiZe, который стал доступен на ПК (Steam), Xbox Series X/S и PlayStation 5.