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Ивановские новости

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Проект бюджета на 2025 - 27 годы ориентирован на народную программу ЕР

Проект бюджета на 2025 - 27 годы ориентирован на народную программу ЕР

Документ затрагивает предстоящую трёхлетку и предусматривает финансирование всех социальных обязательств, народной программы и вопросов, связанных с национальной обороной, поддержкой участников СВО и их семей, технологическим развитием страны.

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