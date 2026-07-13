Штучный товар: почему в России осталось так мало летных училищ и к чему это ведет

Подготовка военного лётчика — самый сложный и дорогостоящий процесс в Вооруженных Силах. Сегодня мы гордимся новейшими Су-35 и Ка-52, но кто поднимет их в небо в случае масштабного конфликта? Разбираем, к чему привела «оптимизация» советской системы военных лётных училищ, почему одно-два заведения на всю страну создают опасное «узкое горлышко» кадрового дефицита и как вернуть массовость в подготовку элиты ВКС.