Экс-участница «Холостяка» — о матери Алексея Воробьева: Вы омерзительны, вы двуличная дрянь

Татьяна Челышева встала на защиту своего экс-бойфренда, чья мать фактически от него отказаласьНешуточные страсти кипят в семье исполнителя хита «Сумасшедшая» Алексея Воробьева.
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