Daily Storm

581 подписчик

Экс-участница «Холостяка» — о матери Алексея Воробьева: Вы омерзительны, вы двуличная дрянь

Экс-участница «Холостяка» — о матери Алексея Воробьева: Вы омерзительны, вы двуличная дрянь

Татьяна Челышева встала на защиту своего экс-бойфренда, чья мать фактически от него отказаласьНешуточные страсти кипят в семье исполнителя хита «Сумасшедшая» Алексея Воробьева.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх