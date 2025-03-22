«Стоял насмерть, защищая русскую землю»: в бою погиб легендарный начмед «Ботокс»

При выполнении боевого задания в Краснояружском районе Белгородской области, который беспрестанно атакуют украинские террористы, погиб начальник медицинской службы подразделения "Эспаньола" Иван Николаевич Демидов (позывной Ботокс).
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