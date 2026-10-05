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Регионы России

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Ромуло оценил вклад Аленичева в чемпионство «Спартака» 2017 года

Ромуло оценил вклад Аленичева в чемпионство «Спартака» 2017 года

Бывший полузащитник московского «Спартака» Ромуло отметил значимый вклад Дмитрия Аленичева в завоевание чемпионства России в сезоне 2016/17.

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