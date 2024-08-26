В Смоленске на улице Тухачевского освободили от бетона деревья

Ранее строители во время ремонта улицы в Смоленске залили корни деревьев смесью Строители исправили нарушение, допущенное во время ремонта улицы Тухачевского в Смоленске - «освободили» залитые бетоном деревья.
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