Стратегическая авиация ВКС России жива и передаёт пламенный привет!

Едкий натр Z Передаю пламенный привет всем хохлам, западным пропагандистам, релокантам и военкурвам, которые успели похоронить нашу стратегическую авиацию и сплясать гопака на её могиле! Как выяснилось сегодня - в ходе "гениальной украинской операции" не удалось уничтожить ни одного русского самолёта! Есть повреждённые, но все они будут восстановлены! С военной точки зрения - это полный провал Украины.
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