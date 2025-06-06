Стратегическая авиация ВКС России жива и передаёт пламенный привет!

Едкий натр Z Передаю пламенный привет всем хохлам, западным пропагандистам, релокантам и военкурвам, которые успели похоронить нашу стратегическую авиацию и сплясать гопака на её могиле! Как выяснилось сегодня - в ходе "гениальной украинской операции" не удалось уничтожить ни одного русского самолёта! Есть повреждённые, но все они будут восстановлены! С военной точки зрения - это полный провал Украины.