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Говорит Европа ⚡

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Василий Вакаров: Дело «Северных потоков» перерастает в крупнейший в Европе процесс о государственной диверсии

Василий Вакаров: Дело «Северных потоков» перерастает в крупнейший в Европе процесс о государственной диверсии

Кто на самом деле отдал приказ уничтожить «Северные потоки» — частная инициатива или государственное решение? Какие неопровержимые доказательства собрала немецкая прокуратура против Сергея Кузнецова? Мог ли Валерий Залужный лично руководить операцией диверсантов на дне Балтийского моря? И сможет ли правительство Фридриха Мерца сохранить баланс в поддержке Украины после раскрытия «украинского следа… Читать далее: https://govorit.

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