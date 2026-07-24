Василий Вакаров: Дело «Северных потоков» перерастает в крупнейший в Европе процесс о государственной диверсии

Кто на самом деле отдал приказ уничтожить «Северные потоки» — частная инициатива или государственное решение? Какие неопровержимые доказательства собрала немецкая прокуратура против Сергея Кузнецова? Мог ли Валерий Залужный лично руководить операцией диверсантов на дне Балтийского моря? И сможет ли правительство Фридриха Мерца сохранить баланс в поддержке Украины после раскрытия «украинского следа… Читать далее: https://govorit.