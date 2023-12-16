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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Третьяк о нейтральных спортсменах: «Федерации и спонсоры будут поддерживать»

– Кто будет поддерживать спортсменов с нейтральным статусом? – Я не знаю, там решат вопрос. Кто будет [поддерживать]? И федерации будут поддерживать, и будут поддерживать спонсоры.

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