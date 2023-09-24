Второй год подряд команда ОАБИИ становится обладателем Кубка Вооружённых Сил РФ по регби-7

По итогам групповых матчей и четвертьфинала в финальном матче турнира встретились регбисты Омска и Тюмени - команды Омского автобронетанкового инженерного института (ОАБИИ) и Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ).
По итогам групповых матчей и четвертьфинала в финальном матче турнира встретились регбисты Омска и Тюмени - команды Омского автобронетанкового инженерного института (ОАБИИ) и Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ).
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