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Потеря мощности и дорогой ремонт: названы последствия заправки старых авто АИ-95

Потеря мощности и дорогой ремонт: названы последствия заправки старых авто АИ-95

Если машина рассчитана на заправку бензином АИ-92, ее глупо и бессмысленно заправлять топливом с более высоким октановым числом, АИ-95 или АИ-98, отмечает технический директор франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

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