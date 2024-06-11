Потеря мощности и дорогой ремонт: названы последствия заправки старых авто АИ-95

Если машина рассчитана на заправку бензином АИ-92, ее глупо и бессмысленно заправлять топливом с более высоким октановым числом, АИ-95 или АИ-98, отмечает технический директор франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
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