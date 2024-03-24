Activision Blizzard лишила разработчиков Overwatch 2 премиальных выплат

Разработка игры "Overwatch 2" продолжает оставаться неудачной для компании Activision Blizzard. Согласно информации известного инсайдера Джейсона Шрайера, сотрудникам было объявлено об отсутствии дополнительных бонусов на фоне плохих финансовых результатов проекта.
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