В Ирландии думают, как заставить религиозные ордена платить пострадавшим

Правительству следует проконсультироваться с генеральным прокурором, чтобы понять, как можно принудить религиозные ордена выделить средства на компенсацию ущерба женщинам и детям, пострадавшим в домах матери и ребенка, заявила министр по вопросам равенстава и защиты детей Норма Фоули по итогам доклада Шейлы Нунан, которая вела переговоры с орденами, 8 апреля пишет The Journal.