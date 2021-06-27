У звезды телесериала «Друзья» диагностировали четвёртую стадию онкологии Оксана БуянкинаДжеймс Майкл Тайлер сообщил, что уже 3 года ведёт упорную борьбу с онкологическим заболеванием.
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