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У звезды телесериала «Друзья» диагностировали четвёртую стадию онкологии

У звезды телесериала «Друзья» диагностировали четвёртую стадию онкологии

У звезды телесериала «Друзья» диагностировали четвёртую стадию онкологии Оксана БуянкинаДжеймс Майкл Тайлер сообщил, что уже 3 года ведёт упорную борьбу с онкологическим заболеванием.

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