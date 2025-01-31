«Все таджики невиновны»: власти Таджикистана решили пожурить Россию за «страдания» мигрантов

Alex Nемо

Долго присматривались. Разницы никакой нет, потому что это не таджики, а последыши духов-ваххабиты. Талибан их всех усиленно отлавливает и выдавливает от себя. Выдавливает куда? Правильно, в таджикистан, поскольку правоверным мусульманам-талибам не положено убивать своих единоверцев, даже не правильных, но всё же вроде как мусульман. Поэтому они выловленным ваххабитам предлагают выбор - сваливаешь с нашей территории или тебя, с семьёй, закопают живьём в яме и сверху зальют ослиной мочой. И руки чистые перед Аллахом (не убили же!) и ваххабитского гнезда нет. Как вы думаете какой выбор делают те кому это предложено? И опять правильно. Они сваливают в таджикистан где за 100 баксов становятся уроженцами южного таджикистана и ... сразу отправляются в Россию! Потому что с рахмоном у них тоже общего языка найти не получается. Именно по этой причине они в большинстве своём не могут общаться на русском языке, в то время как реальные коренные жители таджикистана на русском говорят вполне сносно! - - P.S. Просто для справки. За период с 1998 года до 2023 года население таджикистана увеличилось с 1,235 миллиона человек (таджиков) до 10 миллионов, что невозможно ни по каким методикам расчета роста населения и демографическим данным! Зато население Афганистана растет уже не такими быстрыми темпами как это было до 2000 года.