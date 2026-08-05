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Рыжий хулиган из «Ералаша», Электроник и Маша из «Ворониных»: как сложилась жизнь знаменитых детей-актеров

Рыжий хулиган из «Ералаша», Электроник и Маша из «Ворониных»: как сложилась жизнь знаменитых детей-актеров

Зрители часто запоминают юных актеров по их первым ролям, словно те навсегда остались детьми. Но за пределами съемочной площадки жизнь идет своим чередом, без готовых сценариев и подсказок режиссера.

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