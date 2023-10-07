Ракеты «Точка-У» и обстрел из «Градов»: в дома жителей Белгородской области вновь прилетели снаряды

Вновь неспокойно было минувшей ночью в Белгородской области. Ранним утром губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Новооскольским городским округом системами ПВО были сбиты три тактические ракеты «Точка-У».
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