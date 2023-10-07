РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

876 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Виленский
    Светлая ей память и земля ей пухом! Да простит Господь её заблуждения и одарит Своей Милостью.Не стало советско...
  • Александр Глущенко
    сейчас жиды из наших бывших соотечественников обиженок штурмуют кассы "Бен-Гуриона".. Там настоящая свалка )))«Взрывы, горящие ...
  • Александр Глущенко
    галкин гражданин израиловки и с паспортом , значит он обязан историческую родину защищать .. В сетях ходит шутка , чт...«Взрывы, горящие ...

Ракеты «Точка-У» и обстрел из «Градов»: в дома жителей Белгородской области вновь прилетели снаряды

Ракеты «Точка-У» и обстрел из «Градов»: в дома жителей Белгородской области вновь прилетели снаряды

Вновь неспокойно было минувшей ночью в Белгородской области. Ранним утром губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Новооскольским городским округом системами ПВО были сбиты три тактические ракеты «Точка-У».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх