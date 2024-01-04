Юрий Лоза смело заявил, в текстах песен Билана и Баскова нет смысла

Известный певец и композитор Юрий Лоза выразил свое недовольство песнями, которые были исполнены на Песне года, включая выступления Николая Баскова, Кристины Орбакайте, Димы Билана, Ларисы Долиной и других артистов.
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