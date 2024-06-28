Суд обязал раскрыть документы по крупнейшей сделке ПНТ

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области встал на защиту интересов совладельца "Петербургского нефтяного терминала" (ПНТ) компании Tujunga семьи Скигиных, обязав другого акционера, Елену Васильеву, раскрыть документы по крупнейшей сделке ПНТ.
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