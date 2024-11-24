Россия и Белоруссия продлили соглашение по экспорту нефти и топлива

Проект протокола для продления срока соглашения с Белоруссией, по урегулированию торговоэкономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов, утвержден Правительством России на два года — до конца 2026 года, распоряжение размещено на портале официального опубликования, 24 ноября сообщает РИА Новости.
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