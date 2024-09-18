Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Нам нужен самый похабный мир, чтобы сохраниться – киевский профессор

Нам нужен самый похабный мир, чтобы сохраниться – киевский профессор

Украина стремительно погибает и для того, чтобы сохраниться, ей нужно срочно идти на перемирие, пусть даже оно не будет выгодным для Киева.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Никто вам не поможет . Ни царь , ни Бог и ни &quot;иностранные хирои &quot;  . Теперь вам одно остаётся -ложитесь в свои саркафаги и лежите  смирненько , то бишь по стойке смирно и вкушайте благоденствие земное .
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18 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;Сохранить страну и идти на самый подлый, ублюдочный план мира. &quot;                                                                                                           Это нужно было делать гораздо раньше, но, как говорил Корчинский,  при попытке обрести мир на Украине путём уступок территорий, приведёт к гражданской войне и власть, пошедшая на такое действо, их сторонниками будет снесена... Поэтому продолжится путь денацификации населения Украины, место которого потом займут другие народы... Женщины детородного возраста, с имеющимися детьми, страну покинули и иные продолжают уезжать. Там образуют новые семьи. А старики, оставшиеся в стране, за 5...10 лет вымрут, ибо условий для жизни и лечения нет. Кто будет лечить и кормить участников сражений, получивших инвалидность - одному Богу известно.
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17 час.
Надежда
Из-за своей недалекости и алчности хохлы выполнили задание новых хозяев территории 404 и уничтожили свое будущее, отправив на убой. Но покупателям страны У этого мало. Им достаточно для обслуги пару миллионов, остальных нужно утилизировать...
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