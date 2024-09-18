Нам нужен самый похабный мир, чтобы сохраниться – киевский профессор

Никто вам не поможет . Ни царь , ни Бог и ни "иностранные хирои " . Теперь вам одно остаётся -ложитесь в свои саркафаги и лежите смирненько , то бишь по стойке смирно и вкушайте благоденствие земное .

ВМ

Владимир Минаков

"Сохранить страну и идти на самый подлый, ублюдочный план мира. " Это нужно было делать гораздо раньше, но, как говорил Корчинский, при попытке обрести мир на Украине путём уступок территорий, приведёт к гражданской войне и власть, пошедшая на такое действо, их сторонниками будет снесена... Поэтому продолжится путь денацификации населения Украины, место которого потом займут другие народы... Женщины детородного возраста, с имеющимися детьми, страну покинули и иные продолжают уезжать. Там образуют новые семьи. А старики, оставшиеся в стране, за 5...10 лет вымрут, ибо условий для жизни и лечения нет. Кто будет лечить и кормить участников сражений, получивших инвалидность - одному Богу известно.