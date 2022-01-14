Инфекционист Минздрава объявил непривитых «плацдармом эволюции» COVID-19

Невакцинированные от коронавируса люди являются «плацдармом для эволюции» SARS-CoV-2, потому что у вакцинированных есть шанс не заболеть, заявил внештатный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Владимир Чуланов, 14 января сообщает РБК.