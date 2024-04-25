Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 838 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Потемкин
    Иди, попробуй....Андрей Безруков: ...
  • Валерий Фоменков
    Не хочу заниматься шапкозакидательством, но в мире нет равных армии России! И даже один русский в поле - воин, в отли...Неудачные учения ...
  • Валентин Щербаков
    Если мы можем сбивать спутники, то почему мы не можем сбивать какие-то БПЛА в акватории Черного моря, которые наводят...Наша нерешительно...

$300 млрд долга ЕС перед Россией станут долгом Украине – его придётся отдавать

$300 млрд долга ЕС перед Россией станут долгом Украине – его придётся отдавать

Что подразумевает собой т.н. "изъятие замороженных на Западе российских средств", почему это будет сильным ударом по реальной экономике Евросоюза, объяснил политолог-американист Дмитрий Дробницкий– Палата представителей приняла еще законопроект и о конфискации замороженных российских активов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх