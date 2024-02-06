Расчеты «Бук-М3» ЦВО перехватили представляющую угрозу воздушную цель противника на Краснолиманском направлении

В ходе боевого дежурства ракетчики ЦВО круглосуточно обнаруживают и уничтожают множество летательных аппаратов, обеспечивая надёжное прикрытие с воздуха позиций ВС РФ, а также важнейших административных и промышленных объектов новых регионов Российской Федерации.