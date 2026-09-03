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ТАСС

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Командир Тушинский сообщил, что ВСУ были не готовы к наступлению ВС РФ в Рубежном

Командир Тушинский сообщил, что ВСУ были не готовы к наступлению ВС РФ в Рубежном

ДОНЕЦК, 3 сентября. /ТАСС/. Украинские солдаты оказались не готовы к стремительному наступлению ВС РФ в Рубежном, рассказал ТАСС командир штурмового взвода 35-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Егор Тушинский.

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