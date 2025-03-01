Intel откладывает запуск своего завода по производству микросхем в Огайо до 2030 года

Первый завод Intel по производству чипов в Огайо может открыться не раньше 2030 года. Согласно сообщению The Columbus Dispatch, Intel уже второй раз в этом году замедлила строительство своего обещанного полупроводникового проекта стоимостью 28 миллиардов долларов в центральном Огайо.
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