Небензя обвинил Запад в приписывании себе заслуг в вывозе российских удобрений

Постпред РФ при ООН Небензя: Запад приписывает себе заслуги в вывозе российских удобрений Постпред России при Организации Объединенных Наций Постпред РФ при ООН Небензя: Запад приписывает себе заслуги в вывозе российских удобрений Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя во время своего выступления на заседании Совбеза организации выступил с обвинениями в адрес западных стран в том, что те пытаются приписать себе заслуги в вывозе российских удобрений в развивающиеся страны, сообщает ТАСС.