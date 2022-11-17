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Небензя обвинил Запад в приписывании себе заслуг в вывозе российских удобрений

Небензя обвинил Запад в приписывании себе заслуг в вывозе российских удобрений

  Постпред РФ при ООН Небензя: Запад приписывает себе заслуги в вывозе российских удобрений Постпред России при Организации Объединенных Наций  Постпред РФ при ООН Небензя: Запад приписывает себе заслуги в вывозе российских удобрений Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя во время своего выступления на заседании Совбеза организации выступил с обвинениями в адрес западных стран в том, что те пытаются приписать себе заслуги в вывозе российских удобрений в развивающиеся страны, сообщает ТАСС.

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