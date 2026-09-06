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Аргументы и Факты

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Роспотребнадзор вынес предостережение организатору выступления Канье Уэста

Роспотребнадзор вынес предостережение организатору выступления Канье Уэста

Роспотребнадзор вынес официальное предостережение компании ООО «Сэй Эдженси», выступающей организатором выступления американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге.

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