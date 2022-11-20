Польский проект «от можа до можа»..Вторжение в Белоруссию-новый сценарий и его участники (2 статьи)

Польский проект «от можа до можа» не предусматривает украинский суверенитет Во время проходившей в Праге конференции Комитета по европейским вопросам Евросоюза 14 ноября Урсула фон дер Ляйен заявила, что Чехия является «замечательным примером солидарности с Украиной».