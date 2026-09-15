Бойцы Южной группировки ВС РФ уничтожили наземный робот ВСУ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие 2-й гвардейской артиллерийской, 7-й отдельной мотострелковой и 123-й отдельной мотострелковой бригад Южной группировки войск уничтожили автотранспорт, живую силу и наземный робототехнический комплекс противника в ДНР.
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