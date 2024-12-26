В Германии назвали три главных очага конфликтов на 2025 год

Украина станет одним из трех основных очагов конфликтов в 2025 году. Такой прогноз дал генсек германской гуманитарной неправительственной организации по борьбе с голодом Welthungerhilfe Матиас Могге, передает RND.
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