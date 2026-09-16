Лавров: размещение войск Запада на Украине будет означать прямую войну

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что размещение западными странами воинских контингентов на территории Украины будет означать объявление прямой войны России.
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