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Медведев: у РФ не осталось никаких ограничений воздерживаться от уничтожения западной кабельной связи, проложенной по дну океана

Медведев: у РФ не осталось никаких ограничений воздерживаться от уничтожения западной кабельной связи, проложенной по дну океана

У Российской Федерации не осталось никаких ограничений воздерживаться от уничтожения западной кабельной связи, которая проложена по дну океана.

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