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ГТРК Татарстан

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В Татарстане открылся первый АГРО КООП класс для подготовки будущих специалистов села

В Татарстане открылся первый АГРО КООП класс для подготовки будущих специалистов села

В селе Мокрые Курнали Алексеевского района открылся первый в Татарстане АГРО КООП класс. Торжественную церемонию провели исполняющий обязанности председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов и председатель совета Центросоюза России Дмитрий Зубов.

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