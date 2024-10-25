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Спички - не игрушка

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Обрушение украинской энергетики – самый бескровный способ приблизить конец войны

Обрушение украинской энергетики – самый бескровный способ приблизить конец войны

«Взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению горячей фазы войны», – вот такую нетривиальную сентенцию озвучил Зеленский в интервью британской The Financial Times.

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