Лидерам G20 предрекли большую ссору из-за Путина: скандал обещает быть грандиозным

ВМ

Владимир Минаков

"Премьер-министр Великобритании Риши Сунак " Мир перевернулся: раньше Британия господствовала и руководила политикой в своей колонии, назвав её Индией, а сейчас индус управляет политикой своей бывшей метрополии... Вот так - из страны, символом которой был Лев и над территорией, над которой всегда светило Солнце, Великобритания снизошла до занюханного острова где-то на севере Атлантики, которое скоро станет попрошайкой на паперти, которую бывшие колонии кормить и содержать не собираются и даже ею руководят...👍😀