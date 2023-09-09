Не поехав на саммит, Владимир Путин пропустит грандиозный спектакль, который подготовил для мировых лидеров премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Лидерам G20 предрекли большую ссору из-за Путина: скандал обещает быть грандиозным
Комментарии
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ВБ
Владимир Белоконев
Очко...
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17 час.
ВМ
Владимир Минаков
"Премьер-министр Великобритании Риши Сунак " Мир перевернулся: раньше Британия господствовала и руководила политикой в своей колонии, назвав её Индией, а сейчас индус управляет политикой своей бывшей метрополии... Вот так - из страны, символом которой был Лев и над территорией, над которой всегда светило Солнце, Великобритания снизошла до занюханного острова где-то на севере Атлантики, которое скоро станет попрошайкой на паперти, которую бывшие колонии кормить и содержать не собираются и даже ею руководят...👍😀
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15 час.
А Кудасов
Кремль действительно с нашествием мигрантов и творимым ими беспределом занялся вместо этого бесполезного саммита.
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11 час.
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