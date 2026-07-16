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Владимирские новости

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Мэрия Владимира ищет подрядчика для ремонта тротуаров

Мэрия Владимира ищет подрядчика для ремонта тротуаров

На ремонт тротуаров в центре Владимира выделят 158,2 млн рублей. Будут заменены покрытие, люки, бордюры и асфальтовое покрытие проездов, использована гранитная плитка Исетского месторождения и брусчатка Габбо.

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