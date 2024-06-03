Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Владимир Петросов
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Индия наконец определилась. Моди делает выбор в пользу России, а США остается не у дел. И кто кого теперь предал?

Индия наконец определилась. Моди делает выбор в пользу России, а США остается не у дел. И кто кого теперь предал?

Интересная жизнь с Vera Star Помните как совсем недавно Штаты с гордостью заявляли, насколько оказались эффективными санкции введенные против российской нефти? Дескать все отвернулись от России, Москва терпит колоссальные убытки, что в свою очередь разорвет российскую экономику в клочья.

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Комментарии
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МБ
Марина Биченова
Молодцы! Думают о себе, а не о том кто что скажет.
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1 час.
Нина Грекова
Россия для всех &quot;дружественных&quot; Стран - как дойная корова. Так бы о своём народе думали...
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41 мин.
Karmadon
Это закон любого бизнеса. Альтернатива - банкротство.
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27 мин.

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