Риттер назвал нарушением конституции решение о снятии его с рейса в РФ

TASS/Владимир Жабриков/URA.RU Экс-разведчик США Скотт Риттер расценил ситуацию с недопуском до рейса в Стамбул, откуда он собирался вылететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), нарушением конституции.