Риттер назвал нарушением конституции решение о снятии его с рейса в РФ

TASS/Владимир Жабриков/URA.RU Экс-разведчик США Скотт Риттер расценил ситуацию с недопуском до рейса в Стамбул, откуда он собирался вылететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), нарушением конституции.
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